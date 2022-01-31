Власти Латвии сожалеют о закупке электроавтобусов

Администрация муниципалитетов Латвии засомневалась в рентабельности электрических автобусов в качестве общественного транспорта. Как сообщает латвийский информационный портал LSM, издержки эксплуатации элетроавтобусов сейчас сравнялись с содержанием дизельных видов транспорта.

"Если случится новый скачок цен - перевозить пассажиров на старых автобусах окажется дешевле", - отмечается в публикации. Из-за резкого роста цен на электроэнергию в некоторых регионах Латвии даже выросла цена на билет на автобус.

Администрация латвийских городов решила закупить электрические автобусы четыре года назад из-за обещанной низкой цены на их эксплуатацию, а также их экологичность. "Теперь же из-за дороговизны электроэнергии об особой экономии говорить не приходится", - признал руководитель SIA Rēzeknes satiksme Виктор Борцов.

В Вентспилсе, Елгаве и Юрмале также сейчас признают, что в настоящее время стоимость эксплуатации электроавтобусов почти сравнялась с издержками на содержание автобусов с двигателями внутреннего сгорания.