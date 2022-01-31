Власти Мехико используют "Спутник V" для ревакцинации части населения

Часть населения столицы Мексики будет ревакцинирована первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил представитель властей Мехико Эдуардо Кларк.

"С понедельника (31 января - прим. "РГ") по субботу (5 февраля - прим. "РГ") пройдет вакцинация людей в возрасте от 40 до 49 лет, в ходе нее будет применяться первый компонент вакцины "Спутник V" - заявил чиновник, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Кларк уточнил, что вакцину получат граждане, которые сделали последнюю прививку четыре месяца назад.