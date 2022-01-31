Во Франции разгорается скандал вокруг частных домов престарелых

О том, что во французских домах престарелых, куда попадают люди, нуждающиеся в особом уходе, далеко не все в порядке, было известно и раньше. Тем не менее вышедшая в свет книга независимого журналиста Виктора Кастане "Могильщики" произвела эффект взорвавшейся бомбы и спровоцировала в стране громкий скандал.

О чем она? О том, как ради рентабельности бездушно, если не сказать больше, обращаются с пожилыми людьми в специализированных частных заведениях компании Orpea, которая является мировым лидером в этом секторе. Только во Франции у нее свыше двух сотен заведений, а по всему свету - за тысячу. Причем Orpea позиционирует себя как структура, предоставляющая наиболее комфортные условия проживания, что постояльцам влетает, отметим, в копеечку. Ведь пребывание там совсем недешево - свыше пяти-шести тысяч евро за комнату в месяц, а то и больше.

Спусковым крючком для расследования стали свидетельства нескольких сотрудниц элитного дома престарелых этой сети "Берега Сены", что расположен в одном из самых богатых пригородов Парижа Нёйи-сюр-Сен. Одна из них Саида Булайан рассказала, что администрация заведения экономит буквально на всем, как на еде, так и на средствах личной гигиены. "Там было введено правило, по которому на человека, независимо от его состояния и болезни, в частности проблем с внутренними органами, полагалось максимум три памперса в день, - приводит в книге ее слова журналист. - И приходилось буквально биться, чтобы получить хотя бы еще один". По ее свидетельству, пожилые люди "жили в запахе мочи". Другая сообщила о том, что представители дирекции вели счет печенью на штуки и сверх положенной нормы не давали ни одного.

Обескураженный такими признаниями, Виктор Кастане задался вполне резонным вопросом: если подобное происходит в элитном учреждении, так как же обстоят дела в других домах престарелых? В течение трех лет он колесил по стране, записал 250 интервью с людьми, имеющими отношение к этой сфере, а также с постояльцами и их родственниками. "И везде мне рассказывали об одних и тех же проблемах, - резюмировал он в беседе, появившейся на страницах газеты La Croix. - Экономия на продуктах, нехватка персонала. Когда речь идет об одном заведении, то можно подумать, что это отдельный случай, но когда касается многих, то это уже система".

Причем журналистское расследование не осталось незамеченным. В ходе работы над книгой на Виктора Кастане выходили разные персонажи. В его адрес поступали не только угрозы, но и попытки подкупа. Ему даже предложили отступного в 15 миллионов евро за отказ от публикации "Могильщиков". Помимо этого оказывался прессинг на людей, с которыми были договоренности о встречах в рамках расследования. Порой оказывалось, что некоторые из них шли на попятную чуть ли не за день до намеченного рандеву.

На человека, независимо от его состояния и болезни, полагалось максимум три памперса в день

В то время как компания отметает все обвинения, называя их "лживыми и наносящими ущерб репутации", акции Orpea на Парижской бирже рухнули на треть. Более того, скандал спровоцировал бурную реакцию во французском парламенте и политических кругах. Депутаты от правых партий потребовали создать комиссию с тем, чтобы выявить реальное положение дел в частных домах престарелых. "Мы должны защищать наше старшее поколение, относиться с уважением, поэтому логика прибыльности здесь недопустима", - заявила глава "Национального объединения" и кандидат в президенты Марин Ле Пен.

В понедельник генеральный директор проштрафившейся компании был уволен, но, судя по всему, на этом ее проблемы не закончатся.