Военные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане пройдут под эгидой ОДКБ в 2022 году

Во второй половине 2022 года Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет совместные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Как рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, на территории этих государств Центральной Азии в 2022 году спланированы практически все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. В интервью телеканалу "Россия-24", он отметил, что вряд ли что-то помешает проведению этих учений, запланированных на вторую половину года.