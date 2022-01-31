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31.01.2022 13:45
Рубрика: Общество

Врач объяснил, когда отдышка может привести к остановке дыхания

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Одышка является одним из тревожных симптомов нарушения функции внешнего дыхания. Развиваться она может на фоне огромного количества проблем с организмом.

Фото: iStock
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"Человек нуждается в здоровом дыхании так же, как в питании, сне и отдыхе. Когда возникает гипоксия организма, то развивается одышка - ощущение неполного вдоха и выдоха, заложенность и тяжесть в грудной клетке", - рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.

По мнению врача-терапевта особого внимания требует одышка, которая отмечается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний: гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмии и пороки сердца.

Опасность также представляют проблемы с легкими и бронхами - астма, хронический обструктивный бронхит, тромбоэмболия. Отдышка может возникнуть на фоне ожирения и отравления вредными газами, например, парами хлора или свинцовых красок.

"В этом случае человек должен своевременно обратиться к врачу для точного установления диагноза и правильного лечения. Самолечение может только навредить", - предупреждает Азизхон Аскаров.

В противном случае обычная отдышка может привести к удушью, потери сознания и остановке дыхания.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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