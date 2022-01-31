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31.01.2022 15:05
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как адаптироваться к перепадам погоды

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России почти каждый третий взрослый человек болезненно реагирует на перемены погоды. Особенно ярко метеозависимость проявляется весной, когда перепады температур и атмосферного давления наиболее резки, да еще и организм ослаблен после зимы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Врачи полагают, что одной из основных причин метеозависимости являются слабые кровеносные сосуды. На погоду в первую очередь реагируют люди страдающие хроническими заболеваниями, в том числе кардиологические больные, страдающие от вегетососудистой дистонии, пациенты с заболеваниями легких и бронхиальной астмой и больные суставным ревматизмом.

В подобных случаях медики рекомендуют лечить не следствие, а причину болезни. А в качестве профилактики придерживаться правил здорового образа жизни.

- Для снижения метеозависимости накануне неблагоприятных погодных явлений необходимо выспаться, ограничить или исключить потребление алкоголя, сигарет, использование гаджетов, снизить рабочие и спортивные нагрузки, - сообщила aif.ru врач Татьяна Шаповаленко.

В долгосрочной перспективе - необходимо делать контрастный душ и зарядку, совершать регулярные прогулки, а также обратиться к терапевту, который назначит профилактические курсы медикаментозной и физиотерапии.

Необходима консультация специалиста.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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