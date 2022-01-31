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31.01.2022 04:05
Рубрика: Общество

Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Иммунная система человека наиболее активна в утренние часы. Вакцинацию, в том числе от коронавируса, лучше планировать на первую половину дня, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Сухова.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По ее словам, вакцинация направлена на формирования иммунитета к тому или иному заболеванию. Иммунитет реагирует на вакцину как на инфекцию, вырабатывая антитела, которые будут защищать нас в будущем. Саму болезнь вакцина вызвать не может, подчеркнула Сухова в беседе с агентством "Прайм"

Специалист также напомнила, что осмотр врача является обязательным. Это необходимо для выявления противопоказаний и отсутствия в момент прививки острых заболеваний или обострения хронических. "Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт", - рассказала Сухова.

В числе противопоказаний врач отметила также: хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, ВИЧ и ряд других болезней. При наличии противопоказаний может быть выдан метотвод - временный или постоянный.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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