Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы

Иммунная система человека наиболее активна в утренние часы. Вакцинацию, в том числе от коронавируса, лучше планировать на первую половину дня, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Сухова.

По ее словам, вакцинация направлена на формирования иммунитета к тому или иному заболеванию. Иммунитет реагирует на вакцину как на инфекцию, вырабатывая антитела, которые будут защищать нас в будущем. Саму болезнь вакцина вызвать не может, подчеркнула Сухова в беседе с агентством "Прайм"

Специалист также напомнила, что осмотр врача является обязательным. Это необходимо для выявления противопоказаний и отсутствия в момент прививки острых заболеваний или обострения хронических. "Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт", - рассказала Сухова.

В числе противопоказаний врач отметила также: хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, ВИЧ и ряд других болезней. При наличии противопоказаний может быть выдан метотвод - временный или постоянный.