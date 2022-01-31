ВС РФ объяснил, когда пайщики объекта недвижимости становятся собственниками

Нужное и очень полезное многим гражданам разъяснение сделал Верховный суд, когда защитил владельцев гаражей от чиновников, которые не хотели оформлять им права собственности на эти гаражи.

Судебный спор начался с того, что три человека принесли в местный суд иск к администрации своего города. Все истцы были знакомы - они члены одного гаражного кооператива. И они просили суд заставить чиновников признать их собственниками гаражей, которыми эти люди пользовались уже долгие годы. Еще в конце 90-х годов администрация города выделила под гаражный комплекс земельный участок, а когда ГСК построили, выдала государственный акт на право бессрочного пользования землей. Надо подчеркнуть, что строительство гаражного комплекса шло по всем правилам. То есть по разрешению государственной инспекции архитектурно-строительного надзора администрации города. Да и проект ГСК был там же согласован.

Гаражи в итоге построили, владельцы начали ими пользоваться. Еще момент - истцы полностью выплатили паевые взносы.

Но через несколько лет администрация города ответила кооперативу категорическим отказом на просьбу выдать членам ГСК разрешение на ввод в эксплуатацию этих гаражей как объектов капитального строительства. Вот тогда граждане и отправились в суд, защищать свои права на гаражи. Но районный суд гражданам в исках отказал. Попытки оспорить отказ также ни к чему не привели. Суд первой инстанции и следом апелляция заявили, что член гаражного кооператива может получить право собственности на построенный гараж, но только в том случае, если строение введено в эксплуатацию. А вот при отсутствии такого разрешения на ввод объекта в эксплуатацию гаражи - не более чем самовольная постройка. И еще суд добавил, что никакого права собственности истцы получить не могут, потому как им лично землю под строительство гаражей никто не выделял в собственность.

После таких отказов гражданам ничего не оставалось, как обратиться в Верховный суд РФ. А там, после изучения отказных решений местных судов, категорически с ними не согласились. Вот что сказал Верховный суд. Сначала он напомнил коллегам про Гражданский кодекс и статью 130, в которой говорится, что относится к недвижимому имуществу. Это участки земли и все прочно связанные с землей объекты. "Прочно связанные" - это объекты, которые нельзя перемещать без ущерба для них от такой операции. Проще говоря - это здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Еще ВС напомнил про свой пленум Верховного суда (от 23 июня 2015 года N 25). В нем разъяснялось, что недвижимая вещь может быть такой или в силу своих природных свойств, или по прямому указанию закона. Статья 131 ГК подчеркивает, что недвижимую вещь надо регистрировать для "стабильности гражданского оборота".

Право собственности гражданина на недвижимость возникает сразу же после полной выплаты пая

А статья 218 того же Гражданского кодекса говорит про право собственности человека на новую "созданную для себя" вещь. О том, что человек, такую вещь создавший, получает это право. Конечно, если все "создано" по закону. Исходя из этой же 218-й статьи, члены жилищного, дачного, потребительского кооператива, полностью выплатившие свой пай на дом, гараж или дачу, приобретают право собственности на это имущество. Кроме того, ВС напомнил еще про один совместный с Высшим Арбитражным судом пленум по защите прав собственности (от 29 апреля 2010 года N 10/22). Там также говорится про момент возникновения права собственности в случае полной выплаты пая.

И вот важный вывод Верховного суда: граждане, полностью внесшие паевой взнос за объект недвижимого имущества, приобретают право на этот объект имущества "в полном объеме с момента внесения паевого взноса". Почему-то местные суды на это не обратили внимания, подчеркнул Верховный суд РФ.

По мнению ВС, ссылки местных судов на отсутствие акта ввода гаражных боксов в эксплуатацию, а также непредоставление людям земельного участка для их строительства и признание гаражей самовольными постройками являются ошибочными.

И вот что еще сказала высокая судебная инстанция.

Ведь в местных судах никем не оспаривался факт того, что истцы полностью выплатили свои паевые взносы за гаражи. Сами гаражи построены истцами на земле, выделенной ГСК именно для этой цели.

Никаких нарушений строительных норм, правил, обязанностей не было. Сами гаражи не представляют угрозу чьей-то жизни и здоровью. Это сказано в справке экспертизы, которую местный суд сам принял и она есть в деле.

Так что Верховный суд отменил все прежние решения и сказал, что не видит никаких оснований отказывать гражданам в исках.