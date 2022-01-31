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31.01.2022 20:48
Рубрика: Экономика

Выплаты по cоцконтрактам будут индексировать автоматически

Текст: Ольга Игнатова
Граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. Такие изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть, граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет.

Фото: pixabay.com
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Кроме того, увеличено число социальных контрактов, заключаемых регионами для развития личного подсобного хозяйства. Так, предусмотрено изменение лимитов распределения социальных контрактов по ведению личного подсобного хозяйства с 20% до 25% от общего числа заключенных контрактов.

Для многих сфер, особенно актуальных для самозанятых граждан, необходимо приобретение соответствующих лицензий, как на специальное программное обеспечение (видеоредакторы, программы для проектирования), так и на осуществление отдельных видов деятельности (перевозка пассажиров). Поэтому теперь за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно будет приобретать лицензии (программные продукты, осуществление отдельных видов деятельности). А к реализации соцконтрактов по осуществлению предпринимательской деятельности будут привлекаться организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - центры "Мой бизнес" - эта новация была проработана совместно с Минэкономразвития России.

Изменения позволят субъектам более гибко оказывать государственную социальную поддержку на основании соцконтракта, одновременно сохраняя акцент на таких эффективных мероприятиях как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела и др.

Напомним, социальный контракт - это договор (соглашение) о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать ему государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре. По предварительным результатам 2021 года, когда социальный контракт впервые был распространен на все регионы страны, доходы получателей социального контракта увеличились в 1,6 раз в среднем.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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