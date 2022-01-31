WhatsApp для Android оставят без важной функции

Те, кто использует WhatsApp на Android, знают, что объем резервных копий не учитывается в квоте облачного хранилища Google. Это стало возможно благодаря соглашению между WhatsApp и Google, подписанному несколько лет назад.

Однако в скором времени все может измениться, пишет WABetaInfo. По данным издания, Google откажется от безлимитного хранилища для бекапов WhatsApp, как это раньше произошло с Google Photo. Вероятнее всего, определенный объем для бесплатного хранения переписки будет выделяться, однако он точно не станет неограниченным.

Когда именно намеченные изменения вступят в силу, пока неизвестно. Отметим, что объем резервных копий чатов WhatsApp для iOS учитывается при заполнении хранилища iCloud, так что пользователи Android пока что находятся в более выигрышном положении.