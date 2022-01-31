"За моими сценариями в очередь выстраивались": Цитаты Виктора Мережко

"РГ" предлагает вспомнить цитаты Виктора Ивановича из интервью разных лет о том, как он пришел из драматургов в режиссеры, должен ли творческий человек заниматься политикой, и какие свои фильмы считал самыми удачными.

О том, как стал режиссером

Я был настолько успешным сценаристом, что мне в голову не приходило самому что-то снять. Бывая на съемочных площадках, я понимал, что, как и почему там делается. Меня всегда любили режиссеры. Если было нужно, я легко, без пререканий переписывал текст, хотя мои сценарии, как правило, не правились. А потом наступили девяностые и началось бескартинье. Мне пришлось искать другие заработки. Я был вице-президентом канала ТВ-6, семь лет вел "Кинопанораму", потом десять лет был ведущим программы "Мое кино". Я таким образом штопал финансовые дыры, поскольку был невостребован в кино, как подавляющее большинство моих коллег. И вот однажды... У меня есть пьеса - "Мужчина по выходным", лет десять она шла в театре Моссовета, ее и сейчас много ставят. Так вот, однажды продюсер Юрий Мацюк посмотрел ее в театре и предложил: напиши сценарий по этой пьесе. Она смешная, там всего пять персонажей. Я написал, спрашиваю: кто снимет? Он говорит: сними сам. А режиссура - это тяжелейший труд. Это не только работа с актерами. Это еще работа с оператором, художником, гримером, костюмером, администраторами. Но я попробовал - и вдруг почувствовал в этом такую магию... Магию съемочной площадки - это раз. И возможность самому реализовывать то, что я написал, - это два.

О профессиональных удачах

Своей режиссерской удачей я считаю дилогию про Соньку Золотую Ручку. Также считаю, что у меня был замечательный сериал "Подземный переход", снятый для Первого канала. "Хуторянина" своего тоже очень люблю.

О скандалах на съемочной площадке

Пусть не покажется это нескромным, но я был настолько востребован, что за моими сценариями режиссеры в очередь выстраивались. "Что Мережко пишет?" - "Сейчас он пишет..." - "О, отдайте это мне!" И легендарный ленфильмовский редактор Фрижетта Гукасян говорила: "Мы подумаем, кому это отдать". Точно так же было и на "Мосфильме". Я писал и говорил: берите. И никогда на площадке не скандалил. Один только раз столкнулся с Михалковым. Он показал мне в Днепропетровске черновую сборку "Родни", и какие-то вещи там мне показались небезупречными по вкусу. Я с ним жестко поговорил и мы даже поссорились. Я в сердцах уже собрался уезжать из Днепропетровска, но Никита меня отыскал, и мы помирились.

О телевидении

Сейчас бывший советский кинематограф перекочевал на телевидение. Так называемое традиционное советское кино стало уделом телеэкрана. Если это хороший бюджет, хорошая история, хороший актерский состав, то это, по сути, и есть те советские фильмы, по которым мы тоскуем. Качество, может быть, несколько другое, но и советские фильмы, когда их в год снималось сто девяносто, тоже имели разное качество. Я не говорю сейчас о "мыле". Но те сегодняшние телефильмы, где есть над чем думать, чему сострадать, - это, по сути, классическое советское кино. Телевидение заменило кинопрокат.

Об актерском искусстве

Мне нравится лицедействовать. Однако заниматься режиссурой и сниматься в своих же фильмах очень тяжело. Маленькую роль можно сыграть. А большую - обязательно будет некачественная продукция. Страдать будет либо режиссерская, либо актерская работы.

О политике и творчестве

Я считаю, что представитель творческой профессии в первую очередь не должен состоять в какой-либо партии. Не важно, кто он - актер, режиссер или музыкант. И не важно, какая это партия, "Единая Россия", КПРФ или "Справедливая Россия". Он должен быть в первую очередь защитником интересов своего народа, своей страны, должен быть патриотом. И не должен молчать. Если страну унижают, если ее хотят оболгать, то нельзя молчать. Я в этом твердо убежден.

Досье "РГ"

Виктор Мережко, российский сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, народный артист РФ (2014), лауреат Госпремии СССР ("Полеты во сне и наяву"), родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области. В 1952 году переехал с семьей на Украину, под Черкассы в село Русская Поляна.

В 1964-68 гг. учился во ВГИКе. По сценариям Виктора Мережко снято 70 фильмов, написано 15 пьес, 12 мультфильмов. Среди фильмов самые известные: "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Крот", "Сонька Золотая Ручка" и др.

Его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале", "Двое с большой дороги", "Кавказская рулетка" шли в театрах.

В 1989-94 гг. вел популярную в СССР "Кинопанораму". С 1994 года - ведущий программы "Мое кино".

Был секретарем Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Киноакадемию "Ника" и стал ее президентом. Один из организаторов престижного кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок", проходящего в Анапе.