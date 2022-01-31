Зачем работодателям знать, откуда работают сотрудники

Новости

В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 02:40
Рубрика: Экономика

Зачем работодателям знать, откуда работают сотрудники

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Работодатели продолжают регламентировать удаленку: каждому четвертому начальнику важно знать, откуда работают сотрудники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Суперджоб".

23% работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьезнее относиться к вопросам трудовой дисциплины. Начальники объясняют свое любопытство главным образом тем, что таким образом им проще контролировать поддержание трудовой дисциплины.

Фото: istock
Названы отрасли, в которых число удаленных работников будет расти

По словам доцента департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Ольги Жильцовой, у работодателей вполне прозаические мотивы для "слежки". Да, Трудовой кодекс не запрещает удаленному сотруднику работать из любой удобной для него точки мира. Работай хоть на Мальдивах, главное - вовремя выходи на связь с начальством. Но сотрудники стали больше тратить денег на мобильную связь, интернет. И просят оплачивать их как раз работодателей.

"Глобальное исследование компании VMware (2021 г.) показало, что уже 76% российских работодателей ведут контроль за удаленной работой сотрудников либо планируют его ввести. В основном это такие виды контроля, как мониторинг корпоративной почты, контроль за посещением сайтов. Это приводит к высокой текучести кадров, так как люди не привыкли к такому контролю", - отмечает эксперт. Один из выходов - переход на гибридный режим работы, при котором несколько раз в неделю придется посещать офис компании.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году