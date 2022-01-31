Зачем работодателям знать, откуда работают сотрудники

Работодатели продолжают регламентировать удаленку: каждому четвертому начальнику важно знать, откуда работают сотрудники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Суперджоб".

23% работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьезнее относиться к вопросам трудовой дисциплины. Начальники объясняют свое любопытство главным образом тем, что таким образом им проще контролировать поддержание трудовой дисциплины.

По словам доцента департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Ольги Жильцовой, у работодателей вполне прозаические мотивы для "слежки". Да, Трудовой кодекс не запрещает удаленному сотруднику работать из любой удобной для него точки мира. Работай хоть на Мальдивах, главное - вовремя выходи на связь с начальством. Но сотрудники стали больше тратить денег на мобильную связь, интернет. И просят оплачивать их как раз работодателей.

"Глобальное исследование компании VMware (2021 г.) показало, что уже 76% российских работодателей ведут контроль за удаленной работой сотрудников либо планируют его ввести. В основном это такие виды контроля, как мониторинг корпоративной почты, контроль за посещением сайтов. Это приводит к высокой текучести кадров, так как люди не привыкли к такому контролю", - отмечает эксперт. Один из выходов - переход на гибридный режим работы, при котором несколько раз в неделю придется посещать офис компании.