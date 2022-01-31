Захарова иронично ответила главе МИД Британии на ее слова о санкциях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме дала совет главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Напомним, Трасс пригрозила "российским олигархам" конфискацией собственности.

- Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать, - посоветовала Захарова министру в своем Telegram-канале.

Накануне Трасс подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России. Соответствующий законопроект, как отметила она, правительство страны представит в ближайшее время. Как ранее прокомментировал возможные санкции член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, своими действиями в Британии пытаются пойти дальше США. Великобритания переходит "какую-то черту своей ненависти к России", считает он.