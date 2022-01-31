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31.01.2022 19:52
Рубрика: Власть

Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии

Слушая американских политиков, киевскому режиму не стоит забывать, что случилось с Ираком, Сирией и Ливией, куда вторглись США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Вашингтон цинично и хамски идет по миру, оставляя после себя хаос и смерть, заявила дипломат. "Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена, - написала Захарова в своем Telegram-канале. - В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин "сопутствующий ущерб".

Официальный представитель МИД РФ напомнила выступление генерала армии сухопутных войск США, который командовал Генштабом союзных государств Европы в 1997-2000 годах Уэсли Кларка.

Выступая с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долго, чести, страны" Кларк вспомнил, как был в Пентагоне, где его позвал в кабинет представитель генштаба и заявил ему о планах атаковать Ирак. "Я спросил, почему, - вспомнил Кларк. - Он ответил: "Мы не знаем". Я спросил, свяжут ли они Саддама с 11 сентября? Он ответил: "Нет".

Их разговор возобновился через шесть недель. Тогда, по словам Кларка он спросил, представителя Генштаба, почему США атаковали Ирак. На что получил ответ, что была служебная записка минобороны США, согласно которой Вашингтон будет "атаковать и уничтожать правительства в 7 государствах в течение пяти лет". "Мы начнем с Ирака, продолжим в Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране, - говорится в цитате Кларка. - Это поразительно! Задача военных - начинать войны, сменять правительства, а не предотвращать конфликты. Мы будем вторгаться в другие страны".

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