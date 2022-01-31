Злоумышленники обманули геймеров с помощью NFT

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Разработчики обещали игрокам "золотые горы". Согласно первоначальной идее, войдя на специальный сервер, геймеры могли бы заработать самую настоящую криптовалюту только лишь играя в Minecraft. Однако для того, чтобы попасть на сервер, игрокам необходимо было купить вступительный билет, стоимость которого составляла 0,05 ETH (или 127 долларов). Всего таких билетов было реализовано около 10 тысяч, при этом каждый из геймеров получал NFT-токен - уникальный идентификационный номер для входа на сервер.

Как только все билеты были распроданы, создатели сервера "неожиданно" закрыли свой проект, а также канал на Discord. Впрочем, спустя несколько дней в Twitter команда попыталась объясниться, сказав, что "в ближайшее время доступ к серверам будет восстановлен", однако этого до сих пор так и не произошло.

"Случай с мошенничеством доказывает, что сфера NFT нуждается во многих цивилизованных атрибутах: юридическом регулировании, просвещении и повышении цифровой финансовой грамотности аудитории, а также механизмах безопасности", - говорит Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding.

Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании "ЭБР", полагает, что необходимо вводить регулирование рынка NFT-токенов. "Несмотря на то, что технология NFT основана на блокчейне, она не является классической криптовалютой. Кроме того, NFT не является цифровым финансовым активом по российскому законодательству. Это новая сущность, которая может быть представлена в разном техническом и содержательном исполнении. Следовательно, под нее требуется определенная законодательная база, поскольку число споров, связанных с владением NFT-токенами будет только возрастать", - утверждает он.

От NFT отказываются и некоторые игровые издатели. Например, студия GSC Game World, разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2, заявили, что в проекте не будет NFT-предметов с крайне негативной реакцией геймеров на их анонс: "Основываясь на полученной реакции, мы приняли решение отменить все связанные с NFT активности в S.T.A.L.K.E.R. 2", - отметили представители компании.

В целом, у NFT большие проблемы с репутацией. Например, разработчики OpenSea, крупнейшей популярной платформы по продаже NFT-токенов, сообщили, что 80% создаваемых людьми NFT-токенов - это плагиат, мошенничество или спам, не представляющее собой никакой культурной ценности. Тем не менее, несмотря на это объем торгов только лишь в январе превысил 6,8 млрд долларов, пишет The Block. Для сравнения - в декабре объем торговли NFT-токенами составил 2,67 млрд долл.