Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России

Американская группа Aerosmith отменила свой европейский тур, в котором предполагался концерт и в России. Причиной стала продолжающаяся эпидемия COVID-19. Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальных сетях.

"Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского турне, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, после чего пришла к выводу, что мы, к сожалению, не сможем провести концерты в Европе", - говорится в обращении Aerosmith к поклонникам.

"Здоровье и безопасность наших фанатов превыше всего," - подчеркнули при этом музыканты, которые намерены были сыграть в Европе программу своих лучших песен.

Кстати

Стоит заметить, что это не перенос, а именно отмена тура. Поэтому нужно осуществлять именно возврат билетов. Он будет проводиться у тех операторов, у которых они и были куплены.