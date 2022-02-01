Банки заметно поднимают ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке существенно поднял с февраля Сбербанк, лидирующий по объему выдачи кредитов на жилье. Ипотека по основным программам банка подорожала сразу на 1 процентный пункт. Подорожание ипотеки - неизбежная тенденция на фоне общего роста ставок в экономике, поэтому решение Сбербанка воспроизведут и другие банки.

В последний раз Сбербанк пересматривал ставки в начале декабря - тогда кредиты на жилье по рыночным программам подорожали на 0,2-0,5 процентных пункта, до 9,3%. Сейчас на сайте банка указано, что кредиты и на новостройки, и на готовое жилье выдают по ставке от 10,3%. При этом уже учтены скидки - в частности, за электронную регистрацию сделки и страхование жизни и здоровья.

До этого же уровня в середине января поднял ипотечные ставки банк ВТБ. Сейчас на сайте ВТБ указано, что ипотека на новостройки и готовое жилье выдается под 10,2%, однако лишь на квартиры площадью более 65 кв. м (в противном случае ставка повышается на 1 процентный пункт).

С 24 по 30 января, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-20 банков по ипотеке на новостройки выросла на 0,03 процентных пункта - до 9,87%. Кредиты на вторичное жилье подорожали на 0,02 п.п. - до 9,87%. Ипотечные ставки подняли за этот период банк "Открытие" и Газпромбанк. Средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой осталась на прежнем уровне - 5,88%. Семейная ипотека подешевела на 0,01 п.п. - до 4,73%. Ставка рефинансирования подросла на 0,06 п.п. - до 10,3%.

При получении стандартного кредита (цена квартиры - 7,8 млн рублей, первый взнос - 30%, срок - 15 лет) ставка ниже 10% при покупке жилья в новостройке была на минувшей неделе лишь у шести банков из топ-15 (включая Сбербанк). У одного банка она ниже 9%, у трех достигла и превысила 11%. Примерно такая же ситуация с кредитами на вторичное жилье.

Ставки по ипотеке в этом году могут вырасти еще на 1-2%, считает первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. Это связано с динамикой ключевой ставки Банка России и усилиями регулятора, направленными на сокращение активности кредитного рынка. "На фоне низкой платежеспособности населения и растущей ставки закономерно предположить, что спрос на жилье в кредит в этом году будет постепенно снижаться. Девелопменту придется искать варианты для продажи квадратных метров в запланированных объемах, поскольку все большее число потребителей будет отказываться от покупки жилья до лучших предложений по ставкам", - говорит Сигал.

Вслед за крупнейшими банками ставки будут повышать и остальные участники рынка, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Средняя ставка новых выдач, по его мнению, уже к концу первого полугодия заметно вырастет по сравнению с декабрем 2021 года. "Вместе с тем высока вероятность, что текущий цикл ужесточения монетарной политики близок к завершению, и уже во втором полугодии Банк России может пойти на снижение ключевой ставки, что отразится на динамике ставок по кредитам", - говорит он.

При средних ставках новых выдач на уровне 10% спрос на ипотеку в рамках собственных программ банков окажется однозначно ниже, чем в прошлом году, добавляет он. Поддержку рынку продолжат оказывать программы льготной ипотеки, ставки по которой у ведущих ипотечных банков остаются на уровне 6% и даже ниже. "Наш базовый прогноз на 2022 г. предполагает сокращение числа выданных ипотечных кредитов на четверть по сравнению с прошлым годом, - считает Доронкин. - Однако в денежном выражении сокращение рынка будет меньше из-за дальнейшего роста среднего ипотечного чека (на 10% до конца года - до 3,6 млн рублей)".

У трех банков ипотечная ставка уже превысила 11%

Выдачи ипотеки в 2021 году побили все рекорды, в том числе рекорд 2020 года. За год, по данным ЦБ, жилищные кредиты на сумму почти 5,7 трлн рублей получили 1,9 млн человек. В 2020 году их было выдано 1,7 млн на 4,3 трлн рублей. Объемы выдачи ипотеки в декабре стали рекордными как минимум за последние два года: россияне получили ипотечных кредитов на 641,4 млрд рублей, это на 14,5% больше, чем годом ранее. Однако декабрьский прирост произошел в основном из-за роста цен на жилье. Число же заемщиков заметно снизилось - с 211 564 тысяч в декабре 2020 года до 192 410 в декабре 2021-го.

В конце года средняя ипотечная ставка держалась на уровне 7,81%. В конце 2020-го ипотеку выдавали в среднем под 7,36%, а два года назад - под 9,05%. Снижение ставки и рост медианной зарплаты привели к тому, что доступность жилья в России в 2021 году была выше, чем в 2017 году, подсчитали аналитики СберИндекса. Расчеты шли по тому, на квартиру какой площади могут взять и обслуживать ипотечный кредит жители конкретного региона (при условии, что на погашение кредита идет половина дохода). По их расчетам, в целом по стране с января 2017 года и до пандемии ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а без учета Москвы и Санкт-Петербурга - 4,7 кв. м. В девяти регионах доступность жилья выросла за пять лет на 20 кв. м и более. Среди них Саратовская, Челябинская, Псковская области, Мордовия, Курганская область, Кабардино-Балкария и Марий Эл. В 12 регионах в течение пяти лет динамика была хуже, чем в среднем по стране. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская области. Краснодарский край оказался единственным регионом, где показатель доступности жилья, по подсчетам экспертов, сейчас ниже, чем пять лет назад: сейчас местный житель может позволить себе ипотеку на жилье площадью на 1,4 кв. м меньше, чем пять лет назад.