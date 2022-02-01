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Текст:   Марина Трубилина 
00:30 01.02.2022

Более трети строящихся в Москве офисов уже проданы

Более трети строящихся в столице офисов уже проданы. Такие данные приводит Knight Frank.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в столице идет активное развитие этого сегмента недвижимости, возводится более 630 тысяч кв.м офисов. Строительством занимаются в том числе крупнейшие застройщики жилой недвижимости.

Фото: Сергей Михеев
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Эти объекты планируется ввести в ближайшие три года, 45% из них - в 2024 году.

При этом в продаже находится лишь 34% строящихся площадей. Еще 37% уже проданы, 29% не выводились на рынок.

Дороже всего оцениваются офисы в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцами: в среднем 259 тысяч рублей за кв.м. Причем на этой территории находится лишь 23% строящихся объектов. 75% строящихся площадей (472,7 тысячи кв.м) находятся в диапазоне от Третьего кольца до МКАД, стоимость 1 кв.м здесь оценивается в 249 тысяч. За МКАД возводится лишь 2% столичных офисов, они оцениваются в 159 тысяч рублей за "квадрат".

Чаще всего новые офисы продают этажами или блоками (61% предложения), реже реализуются здания целиком. Вместе с тем стоимость квадратного метра при покупке всего здания оценивается в 206 тысяч рублей, тогда как при продаже "частями" офисы заметно дороже - по 277 тысяч рублей за "квадрат".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"На фоне негативного влияния пандемии, которое прогнозировалось в начале 2020 года, инвестиционная привлекательность различных сегментов коммерческой недвижимости претерпела изменения. Тем не менее, несмотря на пессимистичные ожидания как инвесторов, так и игроков рынка относительно офисного сегмента, данный тип недвижимости показал себя как стабильный и достаточно ликвидный для рынка Москвы, - говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. - В 2021 году объем спроса со стороны пользователей превысил показатели 2020 года и допандемийного 2019-го. Растущий спрос на покупку офисов со стороны инвесторов и конечных пользователей будет стимулировать появление новых продуктов и выход на этот рынок новых игроков в следующие несколько лет".

Доходность от сдачи офисов в аренду оценивается в 10-15% годовых.

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