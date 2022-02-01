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01.02.2022 11:29
Рубрика: В мире

Британия откажется от обязательной вакцинации медработников

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании приняли решение отменить обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников. Об этом сообщает агентство Europa press со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Саджида Джавида.

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По словам главы британского Минздрава, пришло время пересмотреть баланс рисков и возможностей. По мнению Джавида, в условиях, когда среди заболевших COVID-19 преобладают инфицированные штаммом "омикрон", который переносится гораздо легче "дельты", можно уже ослабить требования. Впрочем, изменить свою позицию его заставила проблема нехватки медперсонала. Как предупредили эксперты, система здравоохранения Британии больше не может позволить себе потерю врачей и медсестер, которых отстраняли от работы или даже увольняли из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. В связи с этим в стране оказалось рекордное количество вакансий в медицинской сфере.

Как заявил Джавид, требование обязательной вакцинации было правильным, это подтвердилось, когда страна столкнулась со штаммом "дельта". Теперь политика была пересмотрена. "Мне всегда было ясно, что наши правила должны оставаться пропорциональными и сбалансированными", - отметил министр, добавив, что в случае появления еще одного штамма, эта политика может быть снова пересмотрена.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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