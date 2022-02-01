Центр "Вектор" сообщил об увеличении срока годности вакцины "ЭпиВакКорона"

Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона": теперь он составляет 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом ТАСС рассказали в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Отмечается, что по результатам изучения стабильности вакцины 10 декабря 2021 года Минздравом были утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, "и срок годности для вакцины, изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, составляет 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" - 9 месяцев".

В "Векторе" пояснили, что продление сроков годности на разное время связано с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время. В центре также отметили, что сроки годности вакцины могут быть еще увеличены по мере получения новых данных.

"ЭпиВакКорона" - это разработка новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Ранее сообщалось, что "Вектор" не планирует модернизировать вакцину "ЭпиВакКорона" с учетом появления новых штаммов коронавируса, включая "омикрон". "Она работает также эффективно против всех новых вариантов вируса", - отметил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.