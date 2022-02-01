Численность амурских тигров выросла до 600 особей

Тигры почти постоянно находятся в движении: обходят свою территорию и ищут добычу. При этом тигры годами используют одни и те же тропы и, если корма хватает, никогда свои владения не покидают. Фото: REUTERS

Программа по сохранению и увеличению популяции амурских тигров позволила поднять численность особей этого вида до 600 штук. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова. Она оценивает такое достижение как существенный успех, ведь еще 90 лет назад в природе оставалось только 30 тигров.

"К 2022 году в "тигрином" ареале будут около 500 взрослых особей и котята, - сказала она. - Тигр раньше жил только в Приморье и Хабаровском кране, сейчас распространился на Амурскую и Еврейскую автономную области".

По словам Макановой, четверть ареала обитания тигра приходится на заповедники и нацпарки, где ему обеспечивают более благоприятные условия существования. Всего в тигриной программе участвуют почти 40 особо охраняемых природных территорий, они занимают площадь в 4,7 млн га. Государственное финансирование каждого учреждения составляет от 40 до 80 млн рублей в год. В эту сумму входит и оплата работ по государственному заданию, связанному с охраной тигров. Кроме того, еще 2 млн рублей в год бюджет выделяет только на закупку топлива для техники, задействованной в этой программе

"Фонд дикой природы проводит свои мероприятия по программе восстановления популяции амурского тигра, их бюджет составляет около 70 млн рублей в год", - добавил глава WWF России Дмитрий Горшков. Оптимальная численность этих животных в дикой природе - 700 взрослых особей, считает Горшков. Если их популяция станет больше, то зверям просто не хватит кормовой базы. При этом важно не только создать условия для размножения тигров, но и поддерживать благоприятные условия для их жизни, в том числе защищать от браконьеров, добавил он.