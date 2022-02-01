Чурикова, Мацуев, Боярская и Шагин стали голосами нового сезона "Живых меморий"

Уникальный медиапроект "Живые мемории", объединивший непридуманные истории выдающихся людей и историю страны, снова выходит на экраны. Зрителей ждут новые 10 минифильмов-воспоминаний, которые обещают быть такими же пронзительными, точными и откровенными, как и уже полюбившиеся зрителям серии первого сезона документального киноальманаха. Премьера уже совсем скоро - в конце февраля.

Авторы-создатели проекта Ирина и Михаил Разумовский не ожидали, что их идея так "выстрелит". Десятки тысяч просмотров на YouTube, показы киноальманаха на федеральном канале "Россия. Культура", сотрудничество с крупным онлайн-кинотеатром и гастроли проекта по всей стране. Среди героев первого сезона "Живых меморий" Иван Бунин, Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова. Голосами их воспоминаний стали Алексей Гуськов, Евгений Князев, Галина Тюнина, Анатолий Белый, Кирилл Пирогов…

После такого старта от второго сезона все ждали не менее ярких героев. И создатели проекта "Живые мемории" не разочаровали. Но сначала о том, что останется неизменным. Как и прежде будет 10 серий - 10 очень разных и по-своему интересных героев. У каждого эпизода свой режиссер, художник-аниматор и уникальная музыка, написанная композитором Кириллом Парастаевым. Вновь симбиоз анимации, музыки, слова и артистического таланта заставят зрителей погрузиться в прошлое России XIX-XX веков. А проводниками станут личные, порой интимные воспоминания живых свидетелей главных событий в истории нашей страны. Их подлинные и волнующие рассказы - идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев.

Народная артистка СССР Инна Чурикова. Фото: Предоставлены Ktomy.media

Лицами и голосами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов. Они оживили воспоминания жены Федора Достоевского Анны Достоевской, дочери Льва Толстого Александры, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева, автора одной из наиболее полных биографий А. С. Пушкина, писательницы и журналистки Ариадны Тырковой-Вильямс.

Актриса Елизавета Боярская призналась, что ей так понравились первые серии проекта "Живые мемории", что она, не раздумывая, согласилась принять в нем участие. Ей досталась очень непростая героиня - Ольга Адамова-Слезиоберг, выпускница Московского университета, чей муж Юдель Закгейм был убежденным коммунистом, талантливым профессором МГУ и исследователем.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская. Фото: Предоставлены Ktomy.media

"Долгие годы моя героиня провела в сталинских лагерях. О том, что ей довелось пережить, о людях, которые ее окружали, она рассказала в своей книге "Путь", написанной уже после того, как ее реабилитировали. Книга получилась непростой, но очень важной", - рассказывает Елизавета Боярская.

Еще более сложный и неоднозначный герой достался актеру Алексею Петренко. Антон Туркул - русский офицер командующий Дроздовской дивизией, белый эмигрант. Этот человек, уверен актер, был настоящим патриотом своей страны, веривший в то, что Россия может быть только монархией, и неистово боровшийся со всем новым. "Романтика и трагизм, какая-то фатальность и обреченность", - так Алексей Петренко описывает дневники Антона Туркула.

Актер Игорь Петренко. Фото: Предоставлены Ktomy.media

Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением серии стала ранняя Сюита d-moll (1891) Рахманинова в исполнении самого пианиста.

"Сергей Васильевич был одинаково велик в трех ипостасях: как композитор, пианист и дирижер. В тот момент, когда я первый раз в 13 лет сыграл Концерт № 3 в родном Иркутске, я был самым счастливым человеком на свете", - поделился воспоминаниями Денис Мацуев.

Пианист Денис Мацуев. Фото: Предоставлены Ktomy.media

Партнерами каждой серии нового сезона "Живых меморий" выступили российские музеи и университеты: от Крыма до Владивостока. Они подарили авторам проекта возможность своими глазами увидеть места, где жили и творили герои "Меморий", изучить архивы и проникнуться духом истории. Это Музей-заповедник С.В. Рахманинова "Ивановка", Музей истории ГУЛАГа, Смоленский государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова и другие.

Премьера второго сезона "Живых меморий" намечена на конец февраля. Затем киноальманах ждет прокат в кинотеатрах, онлайн-премьера на You-Tube-канале Ktomy.media и гастроли по стране.

Кстати

Весной запланирована уличная экспозиция "Живые мемории". В течение месяца Тверской бульвар будут украшать постеры с артистами проекта, яркие кадры из анимации, цитаты из мемуаров и информация о героях киноальманаха.

Фотографии по ссылке: 2 Сезон _ Материалы проекта - Google Диск

Предоставлены Ktomy.media.

Вот ссылка на YouTube. Здесь общий рекламный трейлер и проморолики всех серий нового сезона. Можно выбрать два-три. Те же Мацуев, Петренко, Боярская. Мне еще очень нравятся Чурикова и Агуреева.

https://www.youtube.com/channel/UCi4dFupM_yydQB0Urtlpfjw