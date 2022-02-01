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01.02.2022 21:10
Рубрика: Власть

Депутат предложил дополнить гарантии работников в Трудовом кодексе

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прописать признаки трудовых отношений в Трудовом кодексе, чтобы работодатели их не могли подменить оказанием услуг и выполнением работ, на которые заключается гражданско-правовой договор, предложил депутат Госдумы Андрей Исаев на пресс-конференции в "Известиях".

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
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"Важно четко указать, что при наличии двух и более признаков трудовых отношений между работником и работодателем договор должен быть трудовым", - сказал он. Депутат напомнил, что сегодня в Трудовом кодексе уже есть статья, которая запрещает подменять трудовой договор гражданско-правовым. Однако эта норма требует уточнений. Сегодня недобросовестные работодатели часто пытаются уйти от трудовых отношений, ведь тогда им не нужно оплачивать работникам отпуск, больничные, предоставлять другие гарантии, например, обязательные выплаты при сокращении, говорит Исаев.

Ранее Минтруд предложил с 2023 года расширить число застрахованных граждан в системе страхования. Предполагается, что взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору. Тогда социальные гарантии будут распространятся и на них тоже. Всего, по данным Минтруда, по гражданско-правовым договорам сегодня работают более 4 млн граждан.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Рынок труда Трудовое законодательство

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