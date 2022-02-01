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01.02.2022 12:10
Рубрика: Общество

Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов

Текст: Татьяна Замахина

Работодателей необходимо штрафовать за отсутствие геномной регистрации у трудовых мигрантов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Нифантьев ("Единая Россия").

Фото: РИА Новости
Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации мигрантов. Нифантьев, которого цитирует РИА Новости, напомнил, что на данный момент уже установлена административная ответственность за прием на работу иностранцев без соответствующего разрешения. Ее также нужно ввести для тех случаев, если мигрант нанят без справки о прохождении процедуры геномной регистрации, добавил он.

"А для уже работающих необходимо будет установить адекватные сроки для получения справки", - уточнил депутат.

По его оценке, следует тщательно проработать законопроект, а также учесть все возможные нюансы. Однако изменения, уверен он, нужно вносить оперативно, ведь нововведение облегчит работу правоохранительным органам и существенно сократит количество преступлений, совершенных мигрантами. Это сыграет профилактическую роль.

Кроме того, считает парламентарий, вырастет раскрываемость как новых преступлений, так и нераскрытых прошлых лет.

Общество Соцсфера Миграция Законодательная власть Госдума

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