Дмитрий Мезенцев призвал совместно открывать новые страницы о ВОВ

Совестно открывать на пространстве Союзного государства новые страницы о Великой Отечественной войне назвал серьезным экзаменом для подрастающего поколения обеих стран государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев на открытии в Белорусском музее истории ВОВ выставочного проекта "Символы блокадного Ленинграда", приуроченного к 78-й годовщине снятия блокады, передает БЕЛТА.

Сегодня в Минске, по словам политика, пишутся строки единой истории: истории Победы, уважения к великому подвигу. Это значимо настолько, "насколько отклик в сердцах молодых людей будут находить ветераны, насколько те, кому сегодня 15, 20, 25 лет, готовы слышать, что было совершено, и перекладывать на себя испытание многих лет войны, спрашивая себя: "Смог бы я поступить так же, не струсил бы тогда и как бы смотрел в глаза товарищам, если бы не хватило сил быть честным и мужественным?".

Ветераны этот экзамен уже сдали. "Нам сегодня сдавать экзамен на уважение к подвигу, умение открывать страницы той войны и перекладывать эту память на день нынешний, понимая, сколь жестоко сегодня давление на Беларусь и Россию с Запада, который видит себя демократичным, искренним и справедливым. Так ли это? К сожалению, ответ на этот вопрос мы уже получили", - с горечью констатировал Мезенцев.

Особые слова благодарности и признательности он высказал блокадникам, которые своим примером дарят образ того, как нужно защищать Отечество. Кроме того, сообщил госсекретарь, на межведомственном уровне двух стран готовятся различные тематические проекты, на реализацию которых выделены серьезные средства. "Это возможность прикоснуться к истории войны, добрый повод и знак того, что мы должны обсуждать и говорить об этом как есть, в том числе через призму последних лет, событий, происходящих в Беларуси и России", - подчеркнул он.