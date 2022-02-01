ДНР может обратиться к России за военной помощью

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал Запад и международные организации, "финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности".

"В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - цитирует Батурина ТАСС.

По словам Батурина, разведка ДНР фиксирует "активные действия Киева по созданию ударных группировок и их подготовке к наступательным действиям".

"Украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе", - подчеркнул он. Представлен данный план агрессии в ходе "совещания военного руководства Украины на этой неделе".