Достоевский попал в пятерку самых продаваемых авторов на Альбионе

Пандемия вывела книги Федора Михайловича Достоевского на четвертое место в списке самых продаваемых в Британии. Как сообщает The Daily Telegraph, с 2016 года продажи его произведений в целом выросли на 177 процентов. И хотя тогда Достоевский тоже находился в списке самых продаваемых авторов издательства Penguin Books, в список 30 авторов бестселлеров он попал в 2017-2018 годах, в двадцатку лучших - в 2019-2020 годах, а сейчас занимает в рейтинге четвертое место, обогнав родных для британцев Джейн Остин, Ивлина Во и Чарльза Диккенса.

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