Достоевский попал в пятерку самых продаваемых авторов на Альбионе

Рост продаж "Преступления и наказания" составил 450, "Записок из подполья" - 400, а "Бесов" - 350 процентов. По данным издательства Penguin Books, возможно, причина в том, что их тональность соответствует настроению читателей во время пандемии. Глава редакции Penguin Classics Джесс Харрисон рассказал The Daily Telegraph: "Всегда интересно наблюдать, как в разное время растет популярность одних книг и падает - других. Иногда причина очевидна, как в случае с огромными продажами в последние два года "Чумы" Альбера Камю или "1984" Джорджа Оруэлла, когда был избран президентом Дональд Трамп. А иногда остается загадкой, почему тот или иной философ или романист XIX века вдруг снова оказались на вершине читательского интереса. Но это объясняет, почему эти книги являются "классикой".