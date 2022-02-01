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01.02.2022 18:14
Рубрика: В мире

Достоевский попал в пятерку самых продаваемых авторов на Альбионе

Текст: Ариадна Рокоссовская
Пандемия вывела книги Федора Михайловича Достоевского на четвертое место в списке самых продаваемых в Британии. Как сообщает The Daily Telegraph, с 2016 года продажи его произведений в целом выросли на 177 процентов. И хотя тогда Достоевский тоже находился в списке самых продаваемых авторов издательства Penguin Books, в список 30 авторов бестселлеров он попал в 2017-2018 годах, в двадцатку лучших - в 2019-2020 годах, а сейчас занимает в рейтинге четвертое место, обогнав родных для британцев Джейн Остин, Ивлина Во и Чарльза Диккенса.
Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA
Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA

Рост продаж "Преступления и наказания" составил 450, "Записок из подполья" - 400, а "Бесов" - 350 процентов. По данным издательства Penguin Books, возможно, причина в том, что их тональность соответствует настроению читателей во время пандемии. Глава редакции Penguin Classics Джесс Харрисон рассказал The Daily Telegraph: "Всегда интересно наблюдать, как в разное время растет популярность одних книг и падает - других. Иногда причина очевидна, как в случае с огромными продажами в последние два года "Чумы" Альбера Камю или "1984" Джорджа Оруэлла, когда был избран президентом Дональд Трамп. А иногда остается загадкой, почему тот или иной философ или романист XIX века вдруг снова оказались на вершине читательского интереса. Но это объясняет, почему эти книги являются "классикой".

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