ЕC выделил Украине помощь на 1,2 миллиарда евро

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении Украине пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Киев получит данные средства в форме льготных кредитов.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что направляемые ЕС средства "должны помочь Киеву справиться с финансовыми потребностями на фоне конфликта на востоке Украины".

Для осуществления первого транша в размере 600 миллионов евро решение ЕК должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Кроме того, в ЕС ожидают от Киева предложений, на какие конкретно реформы будут направлены средства. Второй платеж будет предоставлен Украине позднее, после оценки эффективности использования средств украинским властями.

По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, "эта макрофинансовая поддержка - сигнал инвесторам, которые выходят из страны, что ЕС продолжает поддерживать Украину". "Инвесторам нечего пугаться, нужно быть уверенными и спокойными", - подчеркнул Домбровскис.