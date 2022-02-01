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01.02.2022 10:02
Рубрика: В мире

Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью

Текст: Иван Сысоев

Намерения Польши возвести железную стену высотой пять метров на границе с Беларусью для борьбы с мигрантами может нанести непоправимый ущерб популяции зубров и другим диким животным в Беловежской пуще, которая является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью

Тревогу бьют экологи, которые направили в Еврокомиссию открытое письмо, подписанное 600 учеными и активистами. Как передает издание Politico.eu, документ призывает Брюссель "срочно принять меры для остановки строительства стены". "Стена создаст непреодолимый барьер существующим экологическим коридорам и будет иметь разрушительные последствия на общеевропейском уровне", - уверены экологи, которые не верят польским властям, считающим, что несколько "проколов" в стене будет достаточно для прохода диких животных.

Опасения экологов подтверждаются и тем, что даже временный забор из колючей проволоки, на месте которого Варшава намерена воздвигнуть стену, уже стал причиной гибели зубра, пяти лосей и косули. Под угрозу попадают также популяции волков и рысей.

Защитники природы рассчитывают, что в Евросоюзе проведут всесторонний анализ всех последствий от действий Польши. В качестве альтернативы стене они предлагают использовать современные технологии, которые позволили бы контролировать возможные потоки мигрантов через границу без нанесения вреда окружающей среде.

В мире Европа Польша В мире экс-СССР Беларусь

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