Экспорт аммиачной селитры остановлен на два месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел временный двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Постановление подписано и начнет действовать со 2 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

Решение принято, чтобы обеспечить российских аграриев селитрой на время посевной кампании и для беспрерывной работы предприятий промышленного сектора. Дополнительная потребность в минеральных удобрениях возникла в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде регионов страны.

"Это временная мера. Оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения", - приводят в пресс-службе кабмина слова первого вице-премьера Андрея Белоусова.