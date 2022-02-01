ФАС уравняет тарифы на перевозку грузов по железной дороге

Перевозка стального проката в рулонах с использованием контейнеров-платформ и универсальных вагонов до сих пор тарифицировалась по-разному, однако теперь эта диспропорция будет устранена после обращения Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По итогам рассмотрения обращения ФАС подготовила приказ о выравнивании тарифов на перевозку грузов, которые принимаются контейнерными, повагонными и мелкими отправками. По оценкам службы, технология перевозки при этом не меняется, поэтому разница в тарифах не обоснована.

"Приказом антимонопольная служба привела в соответствие тарификацию на перевозки стального проката в контейнерах-платформах типа 29Р9 с перевозками в вагонах, - говорится в сообщении ведомства. - Ранее разница в тарифах при перевозках в вагонах-платформах и с использованием аналогичного подвижного состава, сертифицированного в Польше как контейнер-платформа, составляла 2,8 раз. Такая диспропорция привела к резкому росту перевозок в контейнерах-платформах".

По оценкам ФАС, унификация тарифов, то есть их повышение до уровня тарифов на перевозки в универсальных платформах (отличаются от контейнера-платформы отсутствием крыши и стенок в различных конфигурациях) позволит собственникам вагонов планировать стратегию развития на долгосрочный период и своевременно обновлять подвижной состав.

С 1 января этого года тарифы РЖД на перевозку грузов уже были повышены на 5,8%, при этом для них установлена дополнительная целевая надбавка в размере 1,03%, отдельно для контейнерных перевозок надбавка составила 4,75%.