Февраль. Вступает в силу

Ряд социальных выплат, пособий и компенсаций повысятся на 8,4%. В антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе. Бизнес сможет подавать заявки на различные услуги без сбора документов. Расскажем, какие изменения вступают в силу в феврале.
Тариф "Платона" вырастет сразу на 8,5%
Плата за проезд по федеральным трассам взимается с грузовиков массой более 12 тонн через систему "Платон". Тариф индексируется ежегодно на основе данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.
С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год публикует прогноз изменения размера платы. В июле 2021 года ведомство сообщало, что тариф в 2022 году вырастет до 2,44 руб. за километр с действовавшего тогда тарифа в 2,34 руб. за километр пробега. Однако плата выросла на 20 копеек вместо 10 копеек за каждый км пробега.
В системе зарегистрировано более 1,5 млн грузовиков массой более 12 тонн. За время работы системы "Платон" в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы. Эти средства направляются на капремонт дорог.
Для перевозчиков повышение платы в системе "Платон" в целом предсказуемо, но в этом году реальный уровень инфляции превысил прогнозируемый, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. В таких случаях предусматривалось, что сумма, превышающая прогнозируемые значения, будет добавляться к тарифу не на следующий год, а через год, так как перевозчики заключают контракты на следующий год с учетом прогнозируемых тарифов. Но в постановлении прописано, что с 2022 года реальный уровень инфляции будет учитываться уже с 1 февраля. Потому повышение в этом году произошло сразу на 8,5%.
В антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе
В связи с этим вводится единый порядок оформления медотвода от коронавируса. Перечень противопоказаний к вакцинации был утвержден ранее. Они могут быть временными, выданными на период обострения хронических патологий или при симптомах респираторных инфекций, если человек заболел, а также постоянными, например в случае аллергии к каким-то компонентам вакцины.
Подтвердить противопоказания и оформить медотвод может только врач. Участковый терапевт при необходимости отправит человека к узкопрофильному специалисту для уточнения диагноза. После этого сведения о противопоказаниях он оформит в виде электронной справки и передаст на портал госуслуг, где автоматически будет сформирован антиковидный сертификат. При наличии такой справки QR-код при считывании покажет причины медотвода, каким лечебным учреждением и на какой период он установлен.
У тех, кто переболел коронавирусом, в QR-коде отражаются сведения о перенесенном COVID-19, указаны дата постановки диагноза и выздоровления. У прошедших вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса указываются дата прививки, медицинская организация, в которой она была сделана, информация о введенном препарате.
Все сведения в сертификате формируются на двух языках - русском и английском. Документ в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг должен появиться не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выданного врачом заключения о медотводе от прививки или выздоровления после COVID-19.
Граждане, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, могут распечатать его в МФЦ.
Срок действия сертификата - один год, но минздрав рекомендует в период подъема заболеваемости прививаться от коронавируса каждые полгода. Сделать бесплатную прививку россияне могут любой зарегистрированной отечественной вакциной. Сегодня гражданам доступны препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона", ее модернизированный вариант - "ЭпиВакКорона Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт.
Предприятия без систем контроля выбросов заплатят до 200 тыс. рублей
Системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов. "Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - объяснил "РГ" глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги". Без датчиков такая система работать не будет.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с корреспондентом "РГ" отметила, что источником выбросов может быть не только оборудованная системами контроля дымовая труба, но и условная форточка, тогда они пойдут мимо трубы и, соответственно, мимо автоматики. Ведомство предлагает сверять показания аппаратуры с расчетными данными и нормативами, чтобы такой метод уклонения от учета потерял бы смысл.
За неточные данные или отсутствие информации о выбросах компании накажут штрафами до 200 тысяч рублей, а должностные лица могут не только получить штраф, но и дисквалификацию на срок до года.
Прожиточный минимум должника будет защищен от списания
"Законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Чтобы воспользоваться правом, необходимо будет в обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство". Сделать это можно будет как лично, так и в электронной форме. Если на содержании у должника находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.
"Также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию. Закон это позволяет. Но сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке", - резюмировал глава правления АЮР. Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, такого права не будет у алиментщиков.
По закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог.
Как поясняют в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в заявлении необходимо указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.
Также надо будет назвать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. "На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения", - подчеркнули в управлении.
Минюст уже внес необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание. В них детально разъясняются правила расчета несгораемого остатка на счетах должников. В частности, как поясняет приказ, сумма прожиточного минимума должна выделяться с каждой новой зарплаты. Однако при поступлении новой получки старая лишается защиты.
Маркировка всех табачных изделий станет обязательной
Добровольный эксперимент по маркировке этих изделий начался 11 января прошлого года. За полгода до этого, с 1 июля 2020 года, уже была введена обязательная маркировка основной табачной продукции - сигарет, папирос, а также табака, включая кальянный.
С помощью цифровой маркировки государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара - от производства до его продажи в магазине. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам девяти месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%.
По оценке Минпромторга, введение маркировки табака позволило существенно увеличить акцизные сборы. Они выросли на 33,2% - с 258 млрд рублей в первом полугодии 2020 года до 344 млрд в первом полугодии 2021 года. Значительная часть этого роста была обеспечена увеличением ставки акцизов на 20%. Но сама налоговая база выросла на 10%, а это - 30 млрд рублей дополнительных начислений, отмечал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
В выписках из ЕГРН укажут аварийные дома
С этой даты региональные и муниципальные органы власти должны при признании многоквартирного дома или жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должна быть направлена в Росреестр до 1 июля нынешнего года.
Закон разработан для создания механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания, сообщили в пресс-службе Росреестра. Это обезопасит покупателей от приобретения аварийного жилья. Сейчас Росреестр отрабатывает механизм внесения сведений.
В 2019-2024 годах запланировано расселение около 9 млн кв. м аварийного жилья. Из них 4,64 млн кв. м уже расселено. При этом за последние годы аварийными были признаны еще 11 млн кв. м жилья. В целом это 0,4% от всего жилищного фонда в стране.
Для бизнеса сформируют систему "одного окна"
Как сообщили "РГ" в пресс-службе АО "Корпорация "МСП", в ходе эксперимента предстоит объединить разрозненные источники данных, в результате чего бизнесу не придется собирать большой объем документов и отчетности, например для получения кредита в банке или оформления лизинга. Документы с согласия предпринимателя предоставят органы власти. Кроме того, на основе собранных документов в дальнейшем появится возможность предложить бизнесу адресные меры поддержки.
По словам гендиректора АО "Корпорация "МСП" Александра Исаевича, с августа 2021 года совместно с двумя тысячами представителями бизнеса и экспертами идет тестирование цифровой платформы МСП, которая будет запущена в ближайшее время.
"Цель эксперимента - свести воедино базы данных различных госорганов с тем, чтобы малому бизнесу было проще и удобнее вести свою деятельность. Это сложная и очень важная задача. Ее реализация позволит ускорить все процессы, включая получение кредитов в банке, региональных мер поддержки и другие. На Цифровой платформе будут размещены как государственные, так и коммерческие онлайн-сервисы и услуги", - сообщил Исаевич.
Эксперимент будет доступен для предпринимателей из всех регионов страны. Принять участие смогут как действующие представители малого и среднего бизнеса, так и те, кто только рассматривает для себя такую возможность. Для них будет организован сервис по регистрации бизнеса онлайн и подбору налогового режима. А для самозанятых будут представлены различные обучающие программы.
Пособия, компенсации и маткапитал проиндексируют на 8,4 %
Единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля исходя из размера инфляции за предыдущий год - установлен в 2018 году. С февраля повышается размер выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.
Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям как раз и относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.
Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, в этом году размер выплаты превысит уже 75 тысяч рублей в месяц.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляла чуть более 1200 рублей в месяц.
С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд России выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Размер этого пособия в целом по стране составит около 7 тысяч рублей. Но регионы могут и устанавливать свой размер пособия на погребение умершего неработающего пенсионера. Так, в Москве родственникам выплачивают около 19 тысяч рублей.
Индексация касается и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.
Как напомнили "РГ" в Минтруде, с 2022 года, по поручению президента, был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля. Так, на первого ребенка с февраля он вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. рублей.
Между тем
Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы выше инфляции за 2021 год - на 8,6%. Сделать новый перерасчет поручил президент Владимир Путин.
В феврале пенсионеры получат увеличенные именно на столько выплаты плюс перерасчет за январь (разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).
Повышена и стоимость пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 рублей.
Перерасчет доплат к пенсии с февраля ждет членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности, которые уже не работают по профессии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.
Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, такие доплаты - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. "Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников. Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в РФ", - сообщили в ведомстве.