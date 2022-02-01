Февраль. Вступает в силу

Ряд социальных выплат, пособий и компенсаций повысятся на 8,4%. В антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе. Бизнес сможет подавать заявки на различные услуги без сбора документов. Расскажем, какие изменения вступают в силу в феврале.