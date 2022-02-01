Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения

Премьер Финляндии Санна Марин объявила об отмене всех коронавирусных ограничений в течение этого месяца. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Часть ограничений отменяется уже с сегодняшнего дня. Ресторанам разрешат работать до 21.00, вместо нынешних 18.00, а продажи алкоголя продлили до 20.00. "Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы", - отмечается в публикации.

Финляндия не стала продлевать внутренний пограничный контроль с другими странами Шенгенской зоны. Суоми также сняла с сегодняшнего дня ограничения на въезд из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону. "Хотя внутренний пограничный контроль будет прекращен, существующие ограничения на въезд на внешних границах Финляндии сохранятся как минимум до 14 февраля", - сообщает Yle.