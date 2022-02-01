"Газпром" в два раза нарастил транзит газа через Украину в Европу

С наступлением февраля прокачка российского трубопроводного газа через территорию Украины в Европу выросла в два раза, почти достигнув уровня долгосрочного транзитного контракта.

По данным "Оператора ГТС Украины", 1 февраля прокачка составит 107,7 млн кубических метров при среднесуточном контрактном показателе 109 млн кубометров. В январе в среднем суточный транзит составил 54 млн кубометров.

Причиной наращивания транзитных мощностей с февраля может быть обновление цен, которое сделает закупку трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе, пишет "Интерфакс". Так, в прошлом месяце цена контракта на импорт газа для Европы могла быть на треть выше, чем цены на спотовом рынке. В связи с этим наблюдалось падение поставок от "Газпрома" (меньше заявок от потребителей), рост отбора газа из европейских хранилищ (ПХГ) и импорта сжиженного газа (СПГ).

По действующему контракту "Газпром" должен прокачивать в год минимум 40 млрд кубометров газа через Украину, то есть в среднем в сутки 109 млн кубометров.