Глава ДНР: Киев готовит новые провокации

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что в самопровозглашенной республике ожидают новых провокаций со стороны Украины, для чего к линии соприкосновения стянуто большое количество иностранных журналистов.

Пушилин также сообщил, что в Донбассе погиб военнослужащий ДНР после бомбардировки с беспилотного летательного аппарата. По словам главы ДНР, целями запуска беспилотников Киевом является "не только разведка", причем украинская сторона заглушает сигнал технических средств наблюдателей ОБСЕ.

Сведения об активизации подразделений Вооруженных сил Украины подтверждают в Луганской народной республике (ЛНР). По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, чьи слова приводит ТАСС, "продолжает поступать информация об активизации занятий по боевой подготовки с подразделениями, находящимися в зоне конфликта".