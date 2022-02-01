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01.02.2022 13:01
Рубрика: Экономика

Глава Минобрнауки оценил, сколько России не хватает своих семян

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Только по семи основным агрокультурам Россия обеспечивает себя своими силами выше минимального порога в 75%, который обозначен в Доктрине продовольственной безопасности. Это следует из презентации главы Минобрнауки Валерия Фалькова на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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Это пшеница озимая (94%), пшеница яровая (91%), зернобобвые и кормовые культуры (86%), рис (84%), овес (81%) и ячмень (78%). Тогда как, например, семян овощей отечественной селекции высшей репродукции у нас производится 39% от потребности, подсолнечника - 44%, кукурузы - 45%.

При этом, по оценке участников рынка, например, своих семян сахарной свеклы у нас не больше 5% от необходимого.

"Мы не говорим, что это, может быть, выдающиеся цифры. Но я бы не сказал, что это катастрофическая ситуация по целому ряду позиций", - считает министр, уточнив, что за последние годы по многим культурам ситуация сильно изменилась.

Так, по такой проблемной культуре, как картофель, по словам Валерия Фалькова, с 2018 года было зарегистрировано 29 новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля. Если в 2018 году в распоряжении наших аграриев было около 1 тыс. тонн отечественных элитных семян, в 2021 году - уже 19 тыс. тонн. Для обеспечения национальной безопасности, чтобы не чувствовать импортозависимость, нам нужно 30 тыс. тонн элитных семян картофеля.

Экономика АПК Правительство Минобрнауки

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