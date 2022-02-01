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01.02.2022 12:53
Рубрика: В мире

Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома"

Текст: Александра Воздвиженская

Закупочная цена российского трубопроводного газа для Молдавии в феврале снизилась на 83 доллара - до 563 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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"По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть отрицательных финансовых отклонений, которые на данный момент составляют более 2 миллиардов леев (более 111 млн долларов. - Прим. ред.)", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

В январе цена тысячи кубометров для Молдавии составляла 647 долларов, в декабре - 550 долларов, в ноябре - 450 долларов. Контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" сроком пять лет вступил в силу в ноябре прошлого года (фактически был продлен старый контракт). Он предполагает, что молдавская сторона до 20 числа каждого месяца должна переводить оплату за поставленный в этом месяце газ и вносить аванс за поставки в следующем месяце.

В "Газпроме" высказывали опасения, что если кризис неплатежей со стороны Кишинева повторится, то компании придется остановить поставки газа. На фоне долгов "Молдовагаза" тарифы для местных потребителей были повышены на минувшей неделе на 40%.

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