Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров

К новому направлению программы "Пушкинская карта" присоединились сотни кинотеатров, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Речь идет о покупке билетов на отечественные фильмы, опция доступна для держателей карты с 1 февраля. "К программе уже подключились 300 кинотеатров, в течение трех лет их станет в 5 раз больше", - сообщила Голикова, подчеркнув, что каждый третий кинотеатр находится в сельской местности.

По словам вице-премьера, в 2022 году билеты можно будет купить на тридцать две премьеры, а также на ретроспективные показы отечественной классики. Это картины, созданные при поддержке Минкульта или Фонда кино, на билеты можно потратить до 2 тысяч рублей из 5 тысяч, доступных на карте.

За последнее время количество учреждений культуры, участвующих в программе, увеличилось с 4 до 5 тысяч, отметила Татьяна Голикова. "Ожидаем, что предложение мероприятий возрастет до 75 тысяч", - добавила она.

Напомним, всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Ее может получить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5000 рублей, их можно потратить на билеты в театры, музеи, на концерты и другие культурные мероприятия, список доступен в приложении Госуслуги.Культура и на портале Культура.РФ.