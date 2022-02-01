Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен

К 2024 году количество граждан, получающих медицинскую реабилитацию, удвоится - до более чем миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Не менее 60 процентов медицинских организаций дооснастят и оснастят необходимым современным оборудованием.

Для реализации стратегической инициативы правительства "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в прошлом году совместно с ведущими специалистами была определена новая целевая модель медицинской реабилитации, проведен текущий аудит состояния системы.

"С 2022 года начнется планомерное развитие инфраструктуры реабилитации и повышение охвата нуждающихся в ней граждан за счет внедрения и тиражирования высокотехнологичных методов", - сообщила Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.