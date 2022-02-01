Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"

К 2024 году цифровые сервисы в здравоохранении должны стать доступны каждому гражданину в проактивном формате. "Например, для получения водительского удостоверения, разрешения на работу или получения инвалидности не нужно будет несколько раз сдавать одни и те же анализы, повторно проходить обследование у разных специалистов. Большинство сведений будут обновляться в автоматическом режиме при прохождении диспансеризации", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у председателя правительства.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении предусматривает запуск новых сервисов в личном кабинете "Мое здоровье" в 2022 году. Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут, по словам Голиковой, получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов и их прохождения по всем инстанциям.