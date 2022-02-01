Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся

Развитие среднего профессионального образования в рамках стратегической инициативы правительства "Профессионалитет" сократит сроки обучения в колледжах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Студенты смогут получать навыки и компетенции, необходимые для работодателя, а преобладающая часть образовательных программ будет уделена практической подготовке.

Предприятия как заказчики кадров получат 350 тысяч квалифицированных работников, подготовленных под запрос отраслей, владеющих практическими навыками, готовых почти сразу приступить к работе.

Новую систему подготовки кадров выстроят с учетом значительного роста в последние годы поступающих на среднее профессиональное образование. "Реализация проекта предоставит студентам возможность обучаться в колледжах, соответствующих современным требованиям, у педагогов и мастеров, владеющих актуальными навыками", - подчеркнула зампред правительства.