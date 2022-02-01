Голикова: В 2022 году проактивными станут все федеральные меры соцподдержки

В 2022 году на проактивные принципы социального казначейства будут переведены все федеральные меры государственной поддержки семей с детьми, инвалидов и пожилых граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В прошлом году адресные выплаты - пособия беременным женщинам, выплаты на детей от 3 до 7 лет - с оценкой нуждаемости осуществлялись на основании одного заявления в электронном виде.

Правительство продолжит совершенствовать процедуру установления инвалидности. В 2021 году начато применение заочного обезличенного освидетельствования, напомнила Голикова: результаты медико-социальной экспертизы и программы реабилитации оформляются в электронном виде. "К 2024 году инвалидность будет устанавливаться без запросов документов у человека", - подчеркнула вице-премьер.