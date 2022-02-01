Голикова: В 2022 году проведут 11 исследований вакцин и препаратов

Российские лаборатории в 2022 году проведут 11 клинических исследований лекарственных препаратов и вакцин, в том числе от гриппа и туберкулеза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 2021 году отобрано 11 проектов по клиническим исследованиям лекарственных препаратов для их реализации в 2022 году. Доказательство их безопасности и эффективности позволит вывести в практику современные вакцины, в том числе от гриппа и туберкулеза, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска их возникновения", - сказала Голикова на правительственном совещании по инициативам социально-экономического развития России до 2030 года.

Вице-премьер отметила, что главная задача - довести исследовательские проекты до реальных продуктов и внедрить их в практику. Для этого создаются четыре опытных производства, которые позволят сократить путь к внедрению.