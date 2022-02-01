Хоккеист "Локомотива" получил условный срок за сексуальное насилие

Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше решением суда округа Уоштино приговорен к условному сроку за сексуальное насилие над несовершеннолетней, совершенное в 2011 году.

Как сообщает Detroit Free Press, по решению суда Буше приговорен к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. Заседание прошло в закрытом режиме. Личность потерпевшей не сообщается, но известно, что сейчас ей 23 года.

Буше ранее признался в менее тяжком обвинении, пойдя на сделку с судом. В противном случае ему грозило наказание от 25 лет тюрьмы.

В "Локомотив" Буше перешел в 2021 году из омского "Авангарда". В нынешнем сезоне на его счету 27 очков в 46 сыгранных матчах.