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01.02.2022 09:56
Рубрика: Происшествия

Хоккеист "Локомотива" получил условный срок за сексуальное насилие

Текст: Максим Домчев

Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше решением суда округа Уоштино приговорен к условному сроку за сексуальное насилие над несовершеннолетней, совершенное в 2011 году.

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Как сообщает Detroit Free Press, по решению суда Буше приговорен к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. Заседание прошло в закрытом режиме. Личность потерпевшей не сообщается, но известно, что сейчас ей 23 года.

Буше ранее признался в менее тяжком обвинении, пойдя на сделку с судом. В противном случае ему грозило наказание от 25 лет тюрьмы.

В "Локомотив" Буше перешел в 2021 году из омского "Авангарда". В нынешнем сезоне на его счету 27 очков в 46 сыгранных матчах.

Происшествия Правосудие Суд

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