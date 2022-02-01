Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"

Иногда ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если у человека есть симптомы заражения коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, пояснив, что такое возможно, если анализ взят не в тот день, либо при проведении теста собрано недостаточное количество материала.

"Омикрон"-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов, отметил врач в интервью радио Sputnik. Инфекционист советует ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показывает отрицательный результат.

Активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. "Усредненный инкубационный период - два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", - уточнил врач.

Однако в каждом конкретном случае период, в течение которого заболевший COVID-19 опасен для окружающих, индивидуален, это зависит от тяжести заболевания. Тимаков подчеркнул, что вакцинированные люди легче переносят коронавирусную инфекцию.