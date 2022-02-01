Ипотечные ставки в Сбербанке превысили 10%

Ставки по ипотеке существенно поднял сегодня Сбербанк. Кредиты по основным программам подорожали сразу на 1 процентный пункт.

В последний раз Сбербанк пересматривал ставки в начале декабря - тогда кредиты на жилье по рыночным программам подорожали на 0,2-0,5 процентных пункта, до 9,3%. Сейчас на сайте банка указано, что кредиты и на новостройки, и на готовое жилье выдают по ставке от 10,3%. При этом уже учтены скидки - в частности, за электронную регистрацию сделки и страхование жизни и здоровья.

До этого же уровня в середине января поднял ипотечные ставки банк ВТБ. Сейчас на сайте ВТБ указано, что ипотека на новостройки и готовое жилье выдается под 10,2%, однако лишь на квартиры площадью более 65 кв.м (в противном случае ставка повышается на один процентный пункт).

С 24 по 30 января, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки выросла на 0,03 процентных пункта - до 9,87%. Кредиты на вторичное жилье подорожали на 0,02 п.п. - до 9,87%. Рыночные ипотечные ставки подняли за этот период банк "Открытие" и "Газпромбанк".