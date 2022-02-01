Новости

Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг Украины 02:55
Ипотечные ставки в Сбербанке превысили 10% 02:12
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели 01:57
В Чехии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрон"-штамма 01:20
Пентагон не получал приказ о переброске войск в Европу 00:28
Телеканал "Спас" стал самым популярным православным ресурсом в YouTube 00:09
Глава британского МИД заразилась COVID перед поездкой на Украину 31.01.2022
Небензя не знает источники информации о "100 тысячах военных у границ Украины" 31.01.2022
"Онэксим" Прохорова продал "Росатому" большинство акций "Квадры" 31.01.2022
"Спартак" подписал контракт с футболистом сборной Люксембурга 31.01.2022
Sony купила разработчиков Halo за 3,6 млрд долларов 31.01.2022
"Спартак" объявил о переходе Понсе в "Эльче" 31.01.2022
Путин и Макрон могут провести личную встречу 31.01.2022
Гинцбург: Испытания назальной вакцины закончатся через 2-2,5 месяца 31.01.2022
За сутки 44 военнослужащих вылечили от коронавируса 31.01.2022
Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет 31.01.2022
Спецназ в Поволжье получил крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ 31.01.2022
В Британии назвали два малоизвестных симптома "омикрона" 31.01.2022
Постпред РФ ушел с заседания СБ ООН ради встречи с Гутерришем 31.01.2022
В ПФР перечислили признаки телефонных мошенников, звонящих пенсионерам 31.01.2022
Youtube разблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 31.01.2022
Постпред КНР при ООН раскритиковал США за нагнетание обстановки вокруг Украины 31.01.2022
Проценко рассказал, как COVID-19 повлиял на медицину в России 31.01.2022
Военные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане пройдут под эгидой ОДКБ в 2022 году 31.01.2022
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии 31.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 02:12
Рубрика: Экономика

Ипотечные ставки в Сбербанке превысили 10%

Текст: Марина Трубилина
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ставки по ипотеке существенно поднял сегодня Сбербанк. Кредиты по основным программам подорожали сразу на 1 процентный пункт.

Фото: istock
Эксперт рассказала, когда точно не надо брать ипотеку

В последний раз Сбербанк пересматривал ставки в начале декабря - тогда кредиты на жилье по рыночным программам подорожали на 0,2-0,5 процентных пункта, до 9,3%. Сейчас на сайте банка указано, что кредиты и на новостройки, и на готовое жилье выдают по ставке от 10,3%. При этом уже учтены скидки - в частности, за электронную регистрацию сделки и страхование жизни и здоровья.

До этого же уровня в середине января поднял ипотечные ставки банк ВТБ. Сейчас на сайте ВТБ указано, что ипотека на новостройки и готовое жилье выдается под 10,2%, однако лишь на квартиры площадью более 65 кв.м (в противном случае ставка повышается на один процентный пункт).

С 24 по 30 января, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки выросла на 0,03 процентных пункта - до 9,87%. Кредиты на вторичное жилье подорожали на 0,02 п.п. - до 9,87%. Рыночные ипотечные ставки подняли за этот период банк "Открытие" и "Газпромбанк".

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Ипотека Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования

Главное сегодня

Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о якобы нарушении ее границ
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет
Минюст: 100 тысячам осужденных можно заменить заключение на принудительные работы
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году