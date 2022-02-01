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Рубрика: Власть

20 лет Трудовому кодексу

Исаев: С 1 марта вступит в силу новая редакция раздела об охране труда
Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
1 февраля 2002 года, 20 лет назад, вступил в силу Трудовой кодекс Российской Федерации, который действует по сей день.

Существовавший до этого советский КЗоТ заметно устарел уже в 90-е годы, в условиях рыночной экономики многие нормы нуждались в осовременивании, и поэтому в начале нулевых нами был подготовлен новый вариант кодекса. Отмечу, что он был принят после всестороннего обсуждения на площадке согласительной комиссии, которая была создана по инициативе президента и в которую вошли представители всех фракций Госдумы, профсоюзов, работодателей и правительства. Среди всего прочего кодекс закрепил основные принципы социального партнерства и установил гарантии для работников.

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Впоследствии он дополнялся около 150 раз, поскольку жизнь не стояла на месте. Мы прописали особенности регулирования труда лиц, работающих в сфере малого предпринимательства, чего, естественно, не было в КЗоТе. Отдельно был урегулирован труд работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также труд научных работников. Появилась глава о труде спортсменов и профессиональных тренеров. Напомню, что в советское время профессии спортсмена не было, люди фактически выступали за национальную сборную, но числились работниками в каких-то организациях.

Большим достижением профсоюзного движения стал запрет заемного труда. Кроме того, были приняты решения, расширяющие социальное партнерство и права профсоюзов. В частности, появилась норма о том, что проекты нормативных правовых актов в сфере труда должны предварительно рассматриваться социальными партнерами. Сейчас ни одна законодательная инициатива в социально-трудовой сфере не может быть вынесена на обсуждение Госдумы или регионального парламента, если она не прошла через соответствующую трехстороннюю комиссию.

Помимо этого, мы закрепили право представителей работников на участие в заседаниях коллегиальных органов управления организаций. Это право активно используется в ряде отраслей, и благодаря ему представители работников имеют полную информацию о финансовом состоянии своих компаний или предприятий и о любых предстоящих организационных изменениях.

Также начала действовать норма о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, мы убрали из кодекса положения, позволявшие откладывать установление этого соотношения.

Правительство было наделено правом утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Сейчас ведутся переговоры с отраслевыми профсоюзами, и мы ожидаем, что сначала в здравоохранении, а потом и в образовании появятся соответствующие системы оплаты труда, и они станут более справедливыми.

Фото: iStock
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Добавлю, что мы также ввели в Трудовой кодекс раздел, который касается профессиональных стандартов: новые нормы пришли на смену устаревшим профессиональным справочникам, существовавшим в советское время. С 1 марта вступит в силу новая редакция раздела об охране труда, закрепляющая целый ряд дополнительных обязанностей работодателей в этой сфере.

Наконец, нами были защищены права людей, работающих удаленно, появилась электронная трудовая книжка, был разрешен переход на электронный кадровый документооборот с согласия работников.

Надеюсь, что в дальнейшем Трудовой кодекс также будет реагировать на меняющуюся реальность, совершенствоваться в соответствии с требованиями времени и при этом не отходить от изначально заложенных в него принципов справедливости и социального партнерства.

Власть Право Трудовое право Партии "Единая Россия" Трудовое законодательство Колонка Андрея Исаева

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