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01.02.2022 19:30
Рубрика: Экономика

Изменились правила назначения детских пособий

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Уточнен перечень имущества, которое учитывается при комплексной оценке нуждаемости семей при назначении им пособий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

С 1 апреля право семьи на меры поддержки будут оценивать без учета арестованных квартир и машин, а также купленных на выделенные государством средства. В доходе не станут считать налоговые вычеты, деньги, полученные по соцконтракту на развитие семейного бизнеса или за маткапитал.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Выплаты по cоцконтрактам будут индексировать автоматически

Смягчается правило "нулевого дохода" для нуждающихся беременных. Оно не будет применяться вовсе, если заявление на пособие женщина подала после двенадцати недель беременности. Кроме того, женщина получит выплаты, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, пояснили в минтруде. Расчетный период - это один год, доход считается за 12 месяцев, которые прошли четыре месяца назад от даты обращения за выплатой.

Получается, если в течение этого года у женщины не было дохода, но при этом шесть месяцев она была беременна, то пособие она все равно получит.

Кроме этого, родители детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут обратиться за выплатами по месту фактического проживания, если это предусмотрено в регионе. При изменении прожиточного минимума все пособия будут пересчитывать автоматически без заявлений граждан.

Комплексная оценка нуждаемости была введена в апреле 2021 года. Сегодня она применяется для семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин, которые нуждаются в государственных мерах поддержки. При назначении им ежемесячных пособий учитывается не только их доход, но и имущество, которым они владеют. Предполагается, что у семьи может быть одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи получается менее 24 кв. м. Если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. У семьи в собственности также могут быть дача, гараж, земельный участок. Семье могут отказать в назначении пособия при "нулевом доходе". Так родителям, которые не пытаются сами обеспечить семью (не работают без подкрепленных документами уважительных причин и не состоят на учете в центре занятости), ограничивают доступ к соцпособиям.

С начала года пособия выросли, поскольку их размер зависит от регионального прожиточного минимума. Так, выплаты одиноким родителям устанавливаются в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка, на детей от 3 до 7 лет пособие может быть начислено в размере 50, 70 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от степени нуждаемости семьи, беременные получают пособие в размере 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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