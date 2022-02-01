К беспорядкам в Казахстане привлекались организованные преступные группировки

Кто и зачем привлек ОПГ к участию в казахстанских беспорядках, рассказал президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Юрий Николаевич, это что-то новенькое в механизме государственных переворотов, когда движущей силой становятся и местные уголовники. Откуда взялись такие новации в тактике организаторов уличного хаоса?

Юрий Жданов: Не будем преувеличивать значение уголовников в казахстанском мятеже. Они играли не главную роль. Но и далеко не последнюю. В отличие от известных нам сценариев государственных переворотов, где криминальные участники выполняли чисто декоративные функции, так как их боевые качества никто всерьез не воспринимал, в Казахстане уголовники стали "ударной пехотой", тем самым "пушечным мясом", которое бросили на убой во всех штурмах под пули силовиков.

Полагаю, что значительное число участников мятежа были местные, доморощенные бандиты. Возможно, их перебрасывали из разных регионов Казахстана. И вооружали уже на месте - за счет разграбления оружейных магазинов. Ассортимент этих магазинов вполне подходит для локальных уличных боев. И заметьте, это проще, чем откуда-то транспортировать оружие.

А иностранные наемники работали инструкторами или же составляли ударные группы для выполнения особо важных задач. Таких, скажем, как точечный удар по акиматам - административным зданиям, подавление группы силовиков, ликвидация какого-нибудь важного чиновника. А всю тяжелую и грязную работу делали свои же бандиты. А что? Ведь это гораздо дешевле и безопаснее. И никому не предъявишь обвинения и улики. Внутренние беспорядки!

Как такое стало возможным?

Юрий Жданов: Так уж получилось, что мятеж в Казахстане в очередной раз высветил такую мощную силу социальной деструкции как организованные преступные группы. С 1991 года в регионе произошло не менее двух десятков случаев массовых организованных беспорядков с участием ОПГ. Воспользовавшись политической нестабильностью, ОПГ использовали напряженность и подстрекали к насилию посредством криминальной агитации, чтобы захватить или защитить свою долю криминального рынка. Не секрет, что ОПГ часто являются соединительной тканью, связывающей социально-экономические недовольства, глубоко укоренившуюся коррупцию и местные политические системы, основанные на элитных сделках, дающих исключительные привилегии немногим. Чтобы сохранить свое богатство и авторитет, правящие элиты часто обращаются к ОПГ, потому что они предлагают недорогую, но эффективную стратегию, а также низкий риск публичного и международного осуждения.

В Казахстане уголовники стали "пушечным мясом"

ОПГ оказывали значительное влияние в Центральной Азии во время нескольких эпизодов крупномасштабного насилия. Таких, как гражданская война в Таджикистане в 1990-х годах, беспорядки в Узбекистане - Андижан - 2005 года, три революции - переворота в Кыргызстане - 2005, 2010 и 2020 годы, межэтнические беспорядки во всех этих государствах и в Казахстане.

И все же странно, что так ярко полыхнуло именно в Казахстане, казалось бы, достаточно стабильной и благополучной стране.

Юрий Жданов: Действительно, Казахстан - богатая природными ресурсами страна со значительными запасами ископаемого топлива и месторождениями редких полезных и металлов. Однако природные богатства страны не только способствовали экономическому росту, но и предоставили большие возможности для криминала в получении ренты. Причем доход с этой ренты перекрывал все другие секторы и виды преступной деятельности.

Однако, во власть в Казахстане "авторитетов" не пускали?

Юрий Жданов: Не пускали. Казахстан, конечно же, страдает от коррупции, но он избежал проникновения членов ОПГ на высшие государственные посты на национальном уровне. Однако на местном уровне за добычу и транспортировку ископаемого топлива региональные и местные ОПГ иногда вступали в конфронтацию с государством. Тревожные "звоночки" уже были. Например, в Мангистауской области в 2011 году криминальные интересы спровоцировали столкновение со смертельным исходом между силовиками и бастующими рабочими в городе Жанаозен.

Что вообще из себя представляют казахстанские ОПГ? Они как-то отличаются от российских? Все-таки, мы все - из СССР, должно быть много общего.

Юрий Жданов: Отличаются. Наверное, выскажу не толерантную мысль, но это неправда, когда утверждают, что преступник не имеет национальности. Очень даже имеет. И оперативники всегда учитывают национальность преступника - его менталитет, привычки, вкусы, схему поведения, из чего и просчитывают его мотивы и дальнейшие действия. В полицейских учебных заведениях изучение психологических поведенческих национальных особенностей никто не отменял. А ОПГ нередко формируются по национальному и религиозному принципу. Особенно в Азии.

Да, обширная и в основном степная территория Казахстана, где сочетаются различные национальности, препятствует возникновению мощных общенациональных ОПГ. Большинство таких группировок являются локальными или региональными и действуют на традиционных рынках торговли наркотиками и людьми, азартных игр, развлечения, недвижимости, коммерческой контрабанды и экспорта-импорта стратегических материалов и сельскохозяйственной продукции. Некоторые из трансграничных ОПГ имеют транснациональные связи, в частности, с преступными сетями в России.

Иностранные наемники работали инструкторами или составляли ударные группы

Как это часто бывает и у нас, в ходе борьбы с организованной преступностью в Казахстане и в других республиках Центральной Азии чаще задерживались мелкие преступники, в то время как "крестные отцы" выживали, получая политическую поддержку своих экономических интересов или защиту от местных органов власти и правоохранительных органов.

Сегодня аналитики наконец-то заметили важную характеристику местных казахстанских ОПГ - их этнизацию. Получилось так, что этнические ОПГ в ряде случаев стали средством выживания и защиты национальных меньшинств, особенно в этнических анклавах. Все сплелось в один клубок - межэтнические проблемы, социально-экономические трудности, слабость правоохранительных органов и конкуренция криминальных кругов за контроль над незаконной деятельностью.