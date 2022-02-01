Кабмин выделил средства на обновление инфраструктуры ЖКХ и поддержку авиастроения

В этом году правительство выделит на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства страны 20 миллиардов рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 миллиардов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства возьмут в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Вице-премьеры готовы выполнить поставленные главой правительства задачи. Фото: government.ru

По поручению президента правительство подготовило и утвердило программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ. "Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков", - подчеркнул глава кабинета министров на оперативном совещании со своими заместителями.

Отбором региональных проектов займется Фонд содействия реформированию ЖКХ, а правкомиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина - рассмотрением заявок и доведением средств до субъектов Федерации. Средства предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3 процента годовых. Всего с их помощью профинансируют 80 процентов затрат.

После серии совещаний по развитию отечественного авиастроения правительство собрало еще один пакет финансовой поддержки перспективных проектов. "Развитие производств, обладающих компетенциями по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов, - исключительный государственный приоритет. Только с их помощью мы сможем связать территории нашей большой страны", - считает Михаил Мишустин.

Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация получат около 1,8 миллиарда рублей: на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета - один миллиард, более 600 миллионов - на доработку регионального лайнера Ил-114 и около 180 миллионов - на разработку двигателя ТВ7-117 для Ил-114. Лучшей оценкой проектам станут подписанные с авиаперевозчиками контракты на поставку российских самолетов, заметил премьер.

За четыре года 150 миллиардов рублей будет направлено на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства страны

Продолжает правительство работы по обновлению российского научно-исследовательского флота. На эти цели в ближайшие четыре года будет направлено более 23 миллиардов рублей. "Современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей", - заявил Мишустин. В этом году 900 миллионов рублей получит проект по созданию морского крупнотоннажного судна, с помощью которого ученые смогут проводить широкий спектр исследований Мирового океана. Оно способствует также расширению ресурсной базы отечественного рыболовства. Ранее, в позапрошлом году, около 28 миллиардов рублей правительство вложило в строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Их планируется завершить в течение трех лет.